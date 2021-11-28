نواب يطالبون بخفض تنسيق الجامعات الخاصة: «الطلاب بيطفشوا بره والمصروفات مبالغ فيها»

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طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، بوضع سياسة مناسبة للتنسيق في الجامعات الأهلية والخاصة، أثناء مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وأشار الأعضاء إلى أن كثيرا من الطلاب يضطرون إلى الدراسة في الخارج بسبب ارتفاع درجات القبول، وأكدوا ضرورة إعادة النظر في الحدود القصوى لرسوم الجامعات الخاصة التي تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه.

وطالبت النائبة آمال عبدالحميد، بضبط سياسة التنسيق الحالية، خاصة للجامعات الأهلية والخاصة، وقالت: «الطلاب بيطفشوا بره، ويدرسوا في الخارج، لابد من وضع ضوابط للتنسيق ومعايير لهذا الأمر».

وأشار النائب سيد شمس الدين، إلى ضرورة إعادة النظر في الحدود القصوى لمصروفات الجامعات الخاصة ووصفها بـ«المبالغ فيها»، وقال: «الرسوم تصل في بعض الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وهو أمر مبالغ فيه بالنظر لميزانية الأسرة المصرية».