«زى القمر».. أول عمل يسلط الضوء على حي الأسمرات خلال حدوتة «بينا اتفاق»

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تسلط حكاية «بيتنا اتفاق» من مسلسل «زى القمر» للمنتجة مها سليم، الضوء على مشروع حى الأسمرات الذي يضم آلاف الوحدات السكنية الكاملة، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى العام الماضى ضمن جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية، ليكون مسلسل «زى القمر» أو عمل يتناول مشروع حى الأسمرات في شكل درامى اجتماعى.

وكشفت الحلقة الأولى من حكاية «بينا اتفاق» من مسلسل «زى القمر» عن الفتاة الشابة حسنة (آية سماحة) التي تعمل بائعة متجولة على سور احدى الجامعات، والتي انتقلت بصحبة أسرتها للعيش في حى الأسمرات بعد توفير الحكومة لهم شقة بدلاً من معيشتهم داخل عشة، كما رصدت الحلقة مشاهد حية من داخل الأسمرات وانتقال السكان لاستلام شققهم وأهم مميزاتها.

وتعرض حدوتة «بينا اتفاق» من مسلسل «زى القمرمن السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، والإعادة الساعة 2.30 صباحاً والساعة 12 ظهراً، كما تعرض على قناة cbc دراما الساعة 11 مساء، ويشارك في بطولة الحدوتة آية سماحة، فرح الزاهد، مؤمن نور، محمد الصاوى، مصطفى منصور، رانيا بنات، لبنى ونس، لاشينة لاشين وتأليف محمد مهران وندى عبدالحفيظ وإخراج شادى عبدالسلام.

«بينا اتفاق» هي الحدوتة الثانية عشر والأخيرة من الموسم الثانى لمسلسل زى القمر، الذي حقق نجاحاً كبيرا على مدار الأسابيع الماضية وذلك من خلال طرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة على الساحة، خلال 11 حدوتة هي «غالية» بطولة درة، و«واحد في المية» بطولة صابرين، و«أنا قبلت» بطولة آيتن عامر، و«عقبال عوضك» بطولة مى كساب.

كما عرض أيضاً حواديت «اللى خلف مامتش» بطولة سوسن بدر، و«مش مبسوطة» بطولة داليا مصطفى وبشرى، «فوتو شوب» بطولة ملك قورة، «ان كبر ابنك» بطولة وفاء عامر، «حتة من القمر» بطولة لقاء الخميسى، «أم العيال» بطولة رانيا فريد شوقى وأحمد وفيق، و«مريم» بطولة الطفلة ريم عبدالقادر ورشا مهدى.