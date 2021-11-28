نائبة: أعداد طلاب الجامعات الخاصة أقل من الأساتذة.. ورئيس «تعليم النواب» يرد

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قال الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الأحد، إنه سيكون هناك جلسة خاصة لمناقشة قضية التنسيق بالجامعات خاصة الأهلية، وأضاف: «نرى أن اختبارات القدرات بخلاف مجموع الثانوية العامة اتجاه محمود».

وقالت النائبة مها عبدالناصر، إن هناك تخوفات بشأن انخفاض عدد الطلاب في الجامعات الخاصة، وتفريغ أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بسبب الجامعات الأهلية والخاصة.

وعلق «هاشم» قائلا: «بالعكس، أنا فرحان بأنهم أقل من عدد الأساتذة، وبالنسبة لتفريغ أعضاء هيئات التدريس بالجامعات الحكومية هناك استحالة لذلك، لأن القانون ينص على أنه للكلية ألا تعطي تصريحا لأكثر من 25% من قوة القسم العلمي».

من جانبها، أكدت النائبة جيهان البيومى، أن مشروع القانون كان مطلبا أساسيا، وطالبت النائبة ألفت المزلاوى، بتقنين مصاريف الجامعات الأهلية والخاصة ووضع حدود قصوى لها، لاسيما أنها تستهلك أولياء الأمور.

وأيدت النائبة إيلاريا سمير، مشروع القانون، وأشارت إلى الجهود الحكومية المبذولة لتشجيع إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، وطالبت بالتوسع في الجامعات الأهلية في المناطق المحرومة من خدمات التعليم الجامعي.