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أسفرت قرعة الدور التمهيدي من بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة والتي أقيمت اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي، عن وقوع الزمالك بالمجموعة الثانية.

وتضم مجموعة الزمالك كلا من: الطيران والترسانة والشمس وطنطا وبورسعيد.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات الدور التمهيدي يوم 6 ديسمبر المقبل بنظام الذهاب والإياب.

وحدد اتحاد الطائرة يومي الإثنين والجمعة من كل أسبوع موعدا لإقامة مباريات الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تتأهل 4 فرق من كل مجموعة بالمجموعات الأربع لخوض منافسات الدوري الممتاز.

وشهدت قرعة حضور حسن الحصري المدير الفني للفريق والكابتن أحمد شعلان المدير الإداري.

يذكر أن الزمالك تعاقد مؤخرا مع محمد مصطفى قادما من الاتحاد السكندري لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويقود الفريق حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدربا للياقة البدنية وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.