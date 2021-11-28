تعرف على اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج

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أكد المهندس هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة أن الهدف الأساسي للمملكة هو الحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن، موضحا أنه يسمح لمعتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد في المملكة بالبدء مباشرة في العمرة، ولا حاجة لتطبيق الحجر المؤسسي.

وبين المهندس سعيد أن تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 3 أيام يكون على معتمري الخارج القادمين بتأشيرة عمرة، من المحصنين بجرعات اللقاح المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية، حيث أنه عقب 48 ساعة من الحجر المؤسسي يتم تقديم شهادة فحص مخبري (PCR) سلبية، ليتوجهوا مباشرة لأداء مناسك العمرة.

من جانبه، أشار الدكتور عبدالله القويزاني الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة "وقاية" إلى أنه تم رصد المتحور الجديد "أوميكرون" في بعض الدول، خاصةً في جنوب أفريقيا والدول المحيطة بها، وبعض الدول العالمية، حيث تم تصنيفه من منظمة الصحة العالمية كمتحور مثير للقلق، مؤكدًا أنه ولله الحمد لم يتم رصد أي حالة حتى الآن في المملكة مصابة بالمتحور الجديد.

وشدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وإكمال اللقاحات والجرعة المنشطة، موضحا ضرورة التأكد في المرافق والمنشآت عن الحالة الصحية بتطبيق توكلنا، منوهًا على عدم حضور أي مناسبة في حالة ظهور أعراض للشخص، حاثًا القادمين من الدول المعلنة سابقًا بالمبادرة لإجراء فحص (PCR) للتأكد من سلامتهم.