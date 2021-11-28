بعد غياب 13 عامًا.. زينب إسماعيل تفاجئ جمهورها على «السوشيال ميديا»

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بعد غياب دام 13 عامًا عن التمثيل، فاجئت الفنانة زينب إسماعيل، جمهورها بالظهور على السوشيال ميديا.

وقررت زينب العودة لمحبيها وذلك بعد أن طالبها جمهورها بالظهور على السوشيال ميديا لتكون منصة تواصل تجمعهما بعد غيابها فترة كبيرة.

وأعربت «زينب» عن سعادتها بالتواصل مع جمهورها، وكذلك الظهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تكن الاحترام والتقدير لجمهورها.

جدير بالذكر أن زينب إسماعيل شاركت في العديد من الأعمال الفنية مع كبار النجوم، حيث تألقت في مسلسل «سوق الرجالة» أمام النجم أحمد بدير، وشاركت في مسلسل «عائش في الغيبوبة» مع النجم محمد صبحي، ومسلسل «أحلام في البوابة» أمام الفنانة سميرة أحمد وجسدت دور ابنتها خلال الأحداث، ومسلسل «قمر» مع النجمة فيفي عبده، ومسلسل «أهل الدنيا» بطولة النجم صلاح السعدني كما شاركت في عدد من الأفلام منها «السلم والثعبان، فيلم حمادة يلعب، فيلم زي النهاردة».