تكليف «السويدي» للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مستسفى أبو حماد المركزي

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كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور ياسر السويدي، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الشؤون الصحية، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مستشفي أبوحماد المركزي بجانب عمله، وذلك بالتنسيق مع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، للارتقاء بكل الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، ولتحسين منظومة العمل ولإعادة الإنضباط للعاملين داخل المستشفى، وإلزامهم بمواعيد الحضور والانصراف نوبتجيات العمل المحددة.

وشدد المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المحافظة، لمراقبة الأداء الطبي ورصد أوجه القصور والوقوف على الإحتياجات الفعلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، موجهًا بضرورة حسن إستقبال المرضى وذويهم وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

من جهته، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أنه بناء على الشكاوي الواردة لمحافظ الشرقية، وتدني مستوي إدارة المنظومة الصحية داخل مستشفي أبوحماد المركزي ورصد لبعض المخالفات من قِبل اللجنة المشكلة من المحافظة، وتم التقدم بمذكرة للعرض على محافظ الشرقية بتكليف مديرًا جديدًا للمستشفى لحين شغلها بالطرق القانونية.