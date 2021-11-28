محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال التأهيل وتبطين الترع بالمحافظة

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأحياء والشوارع الجاري تطويرها بغرب وشرق عاصمة المحافظة، إضافة لتفقد أعمال التأهيل وتبطين الترع، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وتفقد محافظ كفر الشيخ أعمال التطوير التي تشهدها بعدد من الشوارع منها طريق الموقف القديم، وشارع الجمهورية، وميدان الـ47 «شرق المدينة»، وشارع السلع الغذائية وشارع جيهان، ورفع إشغالات أمام مقهى تعدى الشارع العمومي، مما أعاق حركة المواطنين.

وتفقد محافظ كفر الشيخ تبطين ترعة الشكرية ابتداء من شارع صبري القاضي حتى طريق محلة موسى، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، المركز التكنولوجى بمجلس مدينة كفر الشيخ، واطلع على سير العمل بالمركز، ومدى استجابة العاملين به للمواطنين، موجهًا بسرعة تيسير وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات، في أقل وقت ممكن من خلال شباك واحد، مؤكدًا أن المركز التكنولوجية ساهمت في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق بفصل متلقي الخدمة عن مقدمها وميكنة الخدمات للتسهيل والتيسير قضاء مصالح المواطنين، وحل مشاكل المواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل دور المنظومة الإلكترونية، وتعظيم موارد الدولة، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.