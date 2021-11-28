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جى بي سي نيوز :– قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات إنه قد تم نقل 910 آلاف برميل من النفط العراقي إلى الأردن، منذ بدء عملية النقل مطلع أيلول الماضي.

وأكد ، السبت، إزالة صعوبات كانت تواجه السائقين على المعبر الحدودي الكرامة – طريبيل، والتي كانت تؤخر انسيابية النقل من بيجي في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء من خلال 500 صهريج أردني عراقي.

وأشار إلى أن التسهيلات من الجانبين الأردني والعراقي أفضت إلى سلاسة عملية النقل، ودفعت بنقل الكميات المتعاقد عليها في موعدها.

ونوه بأنه وبعد صدور قرار حكومي باعتماد الشهادة الدولية بأخذ جرعتي اللقاح لسائقي الصهاريج العراقيين، تم إصدار 250 شهادة تطعيم ضد كورونا ممغنطة معتمدة دوليا من أصل 320، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار الـ70 بطاقة المتبقية خلال الأسبوع الحالي ، وفق هلا اخبار .

ولفت إلى أن تطعيم السائقين العراقيين على الحدود بجرعة معززة جنّبهم إجراء فحوصات (بي سي آر) للكشف عن كورونا وتكدس الشاحنات على الحدود أثناء انتظار صدور نتائج الفحوصات والتي كانت تصل إلى 4 ساعات.