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تعرض الموهوب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لإصابة خطيرة جداً خلال مباراة فريقه اليوم الأحد أمام نظيره سانت إتيان في الدوري الفرنسي.

وفي لقطة مرعبة للجماهير في المدرجات وخلف شاشات التلفاز تعرضت قدم نيمار للإيتواء خلال كرة مشتركة مع أحد لاعبي مع فريق سان إتيان، وسقط بعدها نيمار على الأرض وهو يتألم بقوة ويصرخ من الألم.

وتدخل الفريق الطبي لنادي باريس سان جيرمان، وغادر نيمار ملعب المباراة وسط حالة من القلق الشديد عليه.

وانتهت المباراة بين باريس سان جيرمان وسانت إتيان بفوز نيمار ورفاقه بنتيجة 3-1 ليواصل الفريق الباريسي سيطرته على قمة جدول ترتيب الدوري الفرنسي.