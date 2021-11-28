ديمبلي ينقلب على برشلونة ويرغب فى الرحيل مجانا

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كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن انقلاب عثمان ديمبلي، جناح برشلونة، على النادي الكتالوني خلال مفاوضات تجديد عقده مع النادى الكتالونى، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ديمبلي مع البارسا في الصيف المقبل، وبالتالي يستطيع اللاعب الفرنسي التوقيع مع أي ناد في شهر يناير المقبل.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان ديمبلي رفض بالفعل عرض التجديد الذي قدمه برشلونة، ويصر على الرحيل مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل، بسبب العروض التى يمتلكها اللاعب والتى تمنحه العديد من المميزات فى حالة التوقيع مجانا.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديمبلي رفض التجديد مع برشلونة، لأن لديه عروضا أفضل من أندية خارج الليجا، وأنه سيحصل على 20 مليون يورو مكافأة التوقيع مجانا.