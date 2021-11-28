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السيطرة على تسرب غاز في مدينة الخصوص

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السيطرة على تسرب غاز في مدينة الخصوص السيطرة على تسرب غاز في مدينة الخصوص

سيطرت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع شركة الغاز في القليوبية على تسريب غاز نتيجة كسر بأحد الخطوط الرئيسية بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية دون حدوث ثمة إصابات أو أية خسائر مادية أو معنوية، أو تأثير على الخدمة، حيث حدث الكسر خلال الأعمال بالطريق الدائرى بمنطقة الخصوص.

تلقت الأجهزة المعنية ومديرية الأمن بمحافظة القليوبية بلاغًا بحدوث تسريب للغاز بمحطة الشجرة بمدينة الخصوص نتيجة كسر بالخط الرئيسي خلال أعمال الطريق الدائري.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى، والسيطرة على التسريب، وقام رجال الشركة بأعمال الإصلاح بالخط، وإعادة ضخ الغاز للمستخدمين من جديد وذلك دون حدوث ثمة إصابات بالأرواح أو خسائر مادية أو معنوية.

المصرى اليوم