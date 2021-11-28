ضبط 15 طن أرز ودقيق وعلف مجهول المصدر في حملة تموينية بالقليوبية

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ضبطت مباحث التموين في القليوبية خلال حملة مكبرة على الأسواق ومتابعة حركة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتي تضر بالبيئة، حيث تم ضبط مخزنين للمواد الغذائية بهما نحو 15 طن علف وأرز ودقيق، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد شن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كل صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزنين مواد غذائية بدون ترخيص، عثر في الأول على 80 شيكارة أرز بجملة وزن 2 طن أرز مجهول المصدر وبه تغير بالخواص الطبيعية، وضبط 40 شيكارة علف بإجمالي وزن 3 طن علف مجهول المصدر، وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية.

وعثر في المخزن الثاني على 5 أطنان من الأرز مجهول المصدر وبدون بيانات، وكذلك ضبط 100 شيكارة دقيق بإجمالي وزن 5 أطنان دقيق مجهول المصدر وبدون بيانات وبه تغير بالخواص الطبيعية، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة لاتخاذ شؤونها.