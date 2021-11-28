أحمد سامى يستغل فترة توقف الدورى لعلاج أخطاء خط دفاع سموحة

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يستغل أحمد سامى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى سموحة، فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز لتصحيح ومعالجة الأخطاء التي يقع فيها لاعبو فريقه، خاصة أن سامى أكد أكثر من مرة أن فريقه يحتاج فترة من الوقت حتى يستطيع تطبيق فكره من الناحية الفنية وحدوث الإنسجام المطلوب خاصة بعد تجديد القوام الأساسى للفريق هذا الموسم بلاعبين صغار السن.

ورصد أحمد سامى عددًا من الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق خلال المباريات الماضية وآخرها مباراة الأهلى في الجولة السادسة من الدورى، ومن المنتظر أن يستغل المدير الفنى فترة توقف مسابقة الدورى لخوض المنتخب الوطني الأول مبارياته في بطولة كأس العرب، من أجل علاج تلك الأخطاء.

وبدأ الفريق في مواصلة تدريباته اليومية على ملعب النادى بالأسكندرية رغب غياب العديد من عناصره الأساسية مروان حمدى مهاجم الفريق وحسين فيصل لاعب وسط الملعب والسودانى أطهر الطاهر المتواجد مع منتخب السودان.

ووضع مدرب سموحه برنامج تدريب خاص لمدافعى الفريق رجب نبيل ومحموج عزت وأحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى من اجل تطوير أدائهم الدفاعى بسبب تكرار الأخطاء في المباريات الخمس التي خاضها«الموج الأزرق» حتى الان ببطولة الدورى العام.

وبدأ أحمد سامى في دراسة فريق الإسماعيلى الذي سيواجه في الجولة القادمة ببطولة الدورى العام والتى ستقام يوم 21 ديسمبر على ستاد الأسكندرية للتعرف على نقاط القوة والضعف في الدراويش خاصة مع تغير القيادة الفنية للمنافس.