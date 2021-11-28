«تجربة جديدة بعيدا عن وجع الدماغ».. جمال الغندور يثير الجدل

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أثار الحكم الدولي السابق جمال الغندور المراقب في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام السابق في اتحاد الكرة المصري الجدل حول مستقبله اليوم الأحد.

ونشر جمال الغندور تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كتب فيها: «تجربة جديدة بعيدا عن وجع الدماغ».

وعاد جمال الغندور وغرد بكلمات زادت من حالة الغموض حول المقصود بكلامه كتب فيها: تعيش رجلا صاحب كلمة بدون منصب خير لك من قبول منصب تفرض عليك فيه الكلمات.

وكان جمال الغندور قد تعرض لانتقادات قوية خلال الجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم خلال المباراة بين بنين والكونغو الديموقراطية والتي كان يتولى خلالها منصب مراقب الحكام، وأخطأ خلالها الحكم في بعض القرارات مما جعل أسهم النقد في بنين تتجه نحو جمال الغندور.