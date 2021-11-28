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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مفاجأة فيما يتعلق بانتخابات القلعة البيضاء المقرر إقامتها في الفترة المقبلة.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد حدد موعد أقصاه 30 نوفمبر الجاري لمجلس الزمالك للدعوى لعقد جمعية عمومية وتحديد موعد فتح باب الترشح للانتخابات.

وأكد المصدر أن مجلس الزمالك لم يعقد حتى الآن سوى جلسة واحدة فقط والتي كانت في منزل رئيس النادي في أول أيام عودة المجلس ولم يتم مناقشة أي شيء فيها خاص بانتخابات النادي من الأساس.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك لابد أن تخاطب الجهة الإدارية في الساعات المقبلة وإبلاغها بموعد الانتخابات وموعد فتح باب الترشح وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان وزير الرياضة قد قرر إعادة مجلس الزمالك المنتخب واستمراره لحين إقامة الانتخابات.