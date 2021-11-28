تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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في مواجهة من العيار الثقيل يستضيف فريق تشيلسي العملاق مانشستر يونايتد مساء اليوم على أرض ملعب البلوز ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزي لندن.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، وتقام على أرض ملعب البلوز ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

ويحتل مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر تشيلسي جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش العالمي.

وينتظر أن يخوض فريق تشيلسي مباراة مانشستر يونايتد اليوم الأحد 28 نوفمبر 2021 بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع : تشالوباه وتياجو سيلفا وأنطونيو روديجر.

في خط الوسط : جيمس وجورجينهو وروبن لوفتوس تشيك وسيزار أزبيليكويتا.

في خط الهجوم : ماسون ماونت وهودسون وتيمو فيرنر.