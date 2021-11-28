راموس يكيل المديح لـميسي ويصفه بالأفضل فى العالم

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كيل سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، المديح لزميله فى الفريق ليونيل ميسي، واشاد بقدراته كثيرا، على الرغم من سنوات الخلاف والمعارك الكروية بين اللاعبين خلال تواجدهما فى الدورى الإسبانى.

موقع "le10sport" الفرنسي، الفى الضوء على مشاركة سيرجيو راموس الاولى فى الدورى الفرنسي، وعلى تواجده فى نفس الفريق رفقة ميسى لأول مرة، وقال الموقع، "بعد وصوله إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف قبل أسابيع قليلة من ميسي ، قال سيرجيو راموس إنه سعيد باللعب إلى جانب الأرجنتيني".

وأضاف، "بدأ سيرجيو راموس أول مباراة له مع باريس سان جيرمان اليوم الأحد، وهى المرة الاولى التى يجتمع فيها راموس وميسي معا فى فريق واحد، بعد سنوات طويلة من القتال في إسبانيا كلاعبين نجمين لريال مدريد وبرشلونة، من الواضح أن هذا الموقف فيه شيء غريب بالنسبة لزملائه الجدد في الفريق، حتى لو لم يخف سيرجيو راموس سعادته من الآن فصاعدا باللعب إلى جانب ليو ميسي في باريس سان جيرمان".

فيما قال راموس، للموقع الفرنسي، "ميسي؟ لقد عرفنا بعضنا البعض منذ فترة طويلة، خاصة فى ظل التنافس الشرس بيننا، إنه لمن دواعي سروري وجوده في فريقي، بالنسبة لي ميسي أحد أفضل اللاعبين في العالم، إن لم يكن الأفضل، من الجيد أن يكون في فريقنا، إنه يمنحنا الكثير من الجودة".