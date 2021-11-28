وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام شخصين «أحدهما يعمل بإحدى الدول»- مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق يتمثل في قيام أحد المتهمين«المقيم خارج البلاد» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكى»، والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر «المتواجد بالبلاد» عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى «وهو مايعرف بنظام المقاصة»، حيث يقوم بإستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم «المتواجد بالبلاد» وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى بالإشتراك مع المتهم الآخر «متواجد حالياً خارج البلاد»، وكما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (17٫5) مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.