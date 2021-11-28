تأجيل مباراة توتنهام وبيرنلي في الدوري الإنجليزي بسبب تراكم الثلوج (صور)

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أعلن الموقع الرسمي لبطولة لدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل لقاء توتنهام وبيرنلي المقرر إقامته اليوم الأحد 28-11-2021، ضمن لقاءات الجولة الـ13 للبريميرليج، على ملعب تورف مور، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم الثلوج على أرضية الملعب.

وكتب الحساب الرسمي لنادي بيرنلي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بسبب المخاوف بشأن مساحة اللعب والمناطق المحيطة، فقد تم اعتبار أن المباراة لا يمكن أن تمضي قدمًا بآمان».

كما أصدر الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي بيانا أكد خلاله تأجيل المباراة على أنه سوف يتم تحديد موعد مستقبلي للقاء قريبا.