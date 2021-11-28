وكيل صحة الشرقية يفاجئ مستشفى بلبيس المركزي.. ويجازي مدير الاستقبال والطوارئ

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قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور المفاجئ على مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمة الطبية المقدمة للمرضي، تفقد خلالها قسم الاستقبال والطوارئ، وتلاحظ عدم تواجد 3 أطباء من إجمالي 8 مكلفين بالعمل الصباحي داخل القسم، وقرر وكيل الوزارة مجازاتهم بخصم 3 أيام من الراتب، ومجازاة رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى وخصم حافز الطوارئ له، كما كلف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفي، وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ، خلال الفترات الصباحية والمسائية.

وتفقد وكيل الوزارة قسم الأشعة، ومركز علاج الفيروسات الكبدية، وقسم الحضانات، وتم التأكد من فحص الأطفال ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، والتأكد من التدريب الجيد لهيئة التمريض على الأجهزة الطبية، كما قام بمناظرة السجلات الطبية للمرضى، بقسم الحضانات والأقسام الداخلية، والتأكد من تدوين كل البيانات والإجراءات الطبية والعلاجية للحالات بها، وتدوين أي حالات مشتبه إصابتها بأمراض معدية بسجل الترصد.

وحرص وكيل وزارة الصحة على الإستماع إلى مرضي الأقسام الداخلية، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، موجهًا مدير المستشفى بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمرضى، والمرور المستمر على مختلف الأقسام الطبية بالمستشفى، والتأكيد على إجراء الصيانات الدورية للمولدات، ومحطة معالجة المياه الخاصة بوحدة الكلي الصناعي، والأجهزة الطبية بكافة الأقسام الطبية بالمستشفى.