وكيل «خطة النواب»: زيادة التعريفة الجمركية جاء لحماية صناعة الرخام المعرضة للضياع

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قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس، الأحد، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية، إنه لأول مرة يأتي تعديل جمركي هدفه حماية الصناعة الوطنية.

وأضاف عمر أن صناعة الرخام تقدر بالمليارات وكانت معرضة للضياع لولا تعديل التعريفة الجمركية والتي بموجبها أصبحت تفرض على الجرانيت مقطعا فقط بالنشر أو بغيره إلى 2% في حين أن التعريفة الجمركية على الجرانيت 20%، وذلك تشجيعا للصناعة الوطنية.

وتابع: قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية يزيد موارد الخزانة العامة بمقدار 4 مليارات جنيه، كما أنها تعطي تسهيلات للمصنع المصرى، وهذا أول قرار بتعديل التعريفة الجمركية لدعم المصنع المصرى.

وقالت النائبة مرفت ألكسان أن قرار تعديل التعريفة الجمركية يحقق التوازن بين الحفاظ على المنتج المحلي ودعم المصنع.

وأعلن النائب محمود الشامى، عضو مجلس النواب، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، قائلا: «قرارات الزيرو جمارك أثرت على الصينو الصناعة الوطنية، بالإضافة لنتائجها السلبية على الإيرادات العامة».

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية بداية جديدة لتعميق صناعة المنتج المحلي شريطة وضع ضوابط لحسن استغلال هذه الاتفاقية وفقا للأهداف التي نادت بها، لافتا إلى أن هناك أحد المصانع الوهمية التي قامت باستيراد 214 حاوية مستلزمات إنتاج مما يعنى أن ضرورة وضع إجراءات صارمة في هذا الصدد.