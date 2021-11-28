نواب يعترضون على زيادة «ضريبة المحمول»: تزيد الأعباء على المواطنين

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شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة زيادة التعريفة الجمركية على الهواتف المحمولة بقيمة 10 %، الأحد، اعتراض عدد من النواب على فرض الضريبة لعدم وجود صناعة منافسة في مصر.

وقالت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة النقل بالمجلس: «يجب أن يكون تطبيق التعريفة على بعض الهواتف وليست جميعها وأن يتم بالتدريج وليس مرة واحدة، لأن الهواتف المحمولة أصبحت من الأساسيات»، متسائلة: «هل يوجد لدينا صناعة محلية للهواتف المحمولة لكى نحميها من المنافسة؟».

وتساءل النائب أحمد بهاء شلبي: «هل يوجد لدينا صناعة هواتف محمولة في مصر؟، لأن هذا القرار سيتسبب في زيادة الأعباء على المواطنين».

وقال النائب مجدى ملك، إن القرار يساهم بقوة في حماية المنتج المحلي وتنمية موارد الدولة، وأضاف: «من المتوقع أن تدر حصيلة بقيمة 4 مليارات جنيه أو ما يزيد للدولة».