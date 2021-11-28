مانشستر يونايتد يشرك «رانجنيك» فى اختيار المدير الفنى المقبل للشياطين

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كشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، عن قيام مسؤولو مانشستر يونايتد، بإخبار الألماني رالف رانجنيك، الذي يستعد لتدريب مانشستر يونايتد مؤقتا حتى نهاية الموسم، انه سيشارك في تحديد هوية المدرب الجديد للشياطين الحمر، الذي سيتولى المهمة بصورة دائمة خلفا للمدرب أولي جونار سولسكاير الذي تمت اقالته مؤخر بسبب سوء النتائج والاداء.

ووافق رانجنيك على تولي المهمة الفنية للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم، عقب إقالة سولسكاير بسبب تعرضه لـ7 هزائم في 13 مباراة وكان آخرها أمام واتفورد بنتيجة 4-1.

وكشفت التقارير الصحفية عن عدد من المرشحين لتولى مهمة قيادة مانشستر يونايتد، وعلى رأسهم ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى الحالى لباريس سان جيرمان، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، وإيريك تين هاج مدرب أياكس.

وقالت الصحيفة، إن رانجنيك يدرس إضافة جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ للقائمة.