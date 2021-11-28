الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على مانياما الكونغولي بهدف في الكونفدرالية

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انتهى الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع مانياما الكونغولي، بتقدم بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الشهداء، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء هدف بيراميدز في الدقيقة 25، عن طريق الفلسطيني محمود وادي، بعدما سدد إريك تراوري الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين وتصدى لها الحارس إيفونجي ولكن تابعها وادي بتسديدة مباشرة في الشباك.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، حيث لم تشهد فيه أي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط.

ويخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان - يوسف نادر - عبد الرحمن صميدة- أحمد أيمن منصور - عمر جابر - أسامة جلال - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - دودو الجباس.