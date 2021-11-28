بسبب خلافات مع والده.. انتحار شاب بإطلاق النار على نفسه بسوهاج

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لقي شاب حتفه، الأحد، متأثراً بإصابته بطلق ناري بعدما أطلق الرصاص على نفسه من سلاح نارى بحوزته، بسبب خلافات بينه وبين والده، بدائرة مركز طما فى شمال محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغ من المستشفى المركزى، بوصول «خالد . ب»، 19 سنة، ويقيم بدائرة المركز، مصابا بطلق ناري وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ولفظ المذكور أنفاسه الأخيرة فى طريقه إلى المستشفى متأثراً بإصابته.

انتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، وجود خلافات بين المذكور ووالده، وحدوث مشادة كلامية بينهما أطلق خلالها رصاصة على نفسه من سلاح نارى بحوزته فحدثت إصابته التى أودت بحياته، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.