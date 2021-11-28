مساحتها 390 مترا ودورات المياه «vip».. «أوقاف الإسكندرية» تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة (صور)

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قال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية، إنه سيتم افتتاح 4 مساجد جديدة، الجمعة المقبل، ببشائر الخير 5 بمنطقة القبارى، التابعة لحى غرب الإسكندرية.

يأتى ذلك ضمن 19 مسجدًا جديداً يجرى افتتاحها الجمعة المقبلة في المحافظات، منها 3 مساجد ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وأضاف «خشبة»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن مساحة المساجد الأربعة الجديدة، تصل إلى 390 مترا وجرى إنشاءها بنفس الشكل والنسق، فضلاً عن التشطيب اللوكس ودورات مياه «vip» للمصلين، مشيرا إلى أنه بافتتاح المساجد الأربعة يوم الجمعة تصل الحصيلة الإجمالية للمساجد الجديدة في الاسكندرية 29 مسجداً.

ولفت إلى أن من بين المساجد التي تم افتتاحها في الإسكندرية قبل ذلك، مسجد تصل مساحته إلى 2700 متر، وبه 4 مصاعد، مستطرداً: «أعتبر نفسي محظوظا لوجودي في مديرية أوقاف الاسكندرية، خاصة أنه خلال فترة توليه المسؤولية والبالغة 3 سنوات ونصف، يتم بناء 29 مسجداً جديداً هدية من المنطقة الشمالية العسكرية للإسكندرية، بينها 15 مسجدا على ترعة المحمودية و4 بمنطقة بشائر الخير 3، و5 آخرين ومسجد الشهيد المنسي في برج العرب، فضلا عن بناء قرابة 40 مسجدا من خلال الوزارة والتبرعات وغيره».

وقال أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة، جميعها في حى غرب، وهى «الحكم العدل» و«الحليم الودود» و«الرزاق الوهاب» و«الحي القيوم»، وجميعها ببشائر الخير 5، بالقباري التابعة لحي غرب.

يأتى ذلك فيما تفتتح وزارة الأوقاف 19 مسجدًا الجمعة القادمة، منها 3 مساجد ضمن مبادرة حياة كريمة، مسجدين منها إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، إضافة إلى 16 مسجدًا آخر إحلالًا وتجديدًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 353 مسجدًا، منها 307 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، و46 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي، مساجد الإحلال والتجديد، 4 في الاسكندرية وفى مديرية أوقاف مرسى مطروح، مسجد نور الإسلام بباجوش، وفى مديرية أوقاف الشرقية افتتاح مسجد الصفا بقرية شهداء 3 بحر البقر مركز الحسينية، وفى البحيرة افتتاح مسجد النور بعزبة عبدالمولى مبروك وشهرته الحبروك حفص دمنهور، والقرية الخامسة جنا كليس بأبوالمطامير، وعزبة سلامة القبلي بنديبة دمنهور، وأبومصطفي بجزاير عيسى مركز الدلنجات.

كما سيتم افتتاح في مديرية أوقاف الفيوم، مسجد عثمان عبدالحي العدوة مركز الفيوم شمال، ومطر بالحامولي يوسف الصديق،والشيلابي بأبوكساه ابشواي، وجعفر بزاوية الكرادسة مركز الفيوم، والرحمة بعزبة العمدية عتمان مركز سنورس أول، والصحابة بالصعيدي مركز الفيوم جنوب، والجندي بيوسف الصديق، والعتيق بكفر عبود ابشواي.

ومساجد الصيانة والترميم، تشمل في مديرية أوقاف البحيرة، مسجد عزبة مارون بالكوم الأخضر حوش عيسى.

مساحتها 390 متراً والتشطيب سوبر لوكس .. "أوقاف الاسكندرية" تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة .. والحصيلة ترتفع لـ 29 مسجداً (صور)

مساحتها 390 متراً والتشطيب سوبر لوكس .. "أوقاف الاسكندرية" تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة .. والحصيلة ترتفع لـ 29 مسجداً (صور)

مساحتها 390 متراً والتشطيب سوبر لوكس .. "أوقاف الاسكندرية" تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة .. والحصيلة ترتفع لـ 29 مسجداً (صور)

مساحتها 390 متراً والتشطيب سوبر لوكس .. "أوقاف الاسكندرية" تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة .. والحصيلة ترتفع لـ 29 مسجداً (صور)

مساحتها 390 متراً والتشطيب سوبر لوكس .. "أوقاف الاسكندرية" تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة .. والحصيلة ترتفع لـ 29 مسجداً (صور)

مساحتها 390 متراً والتشطيب سوبر لوكس .. "أوقاف الاسكندرية" تفتتح 4 مساجد جديدة الجمعة .. والحصيلة ترتفع لـ 29 مسجداً (صور)