تحت شعار «أعرف مشروعات بلدك».. محافظ قنا يصطحب عدد من الطلاب لتفقد مشروعات حياة كريمة

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اصطحب اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عدد من طلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وتلاميذ المدارس في جولة تفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت شعار «أعرف مشروعات بلدك»، وذلك لتعريف الطلاب بأهمية تلك المشروعات على أرض الواقع وتوضيح الاستراتيجية التي تستهدفها المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري محافظة قنا، بهدف غرس قيمة الانتماء والولاء لدى الشباب والنشء.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالفتاح تركي، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ قنا للطلاب والتلاميذ، أن الهدف من الزيارة هو مشاركتهم بالوعي في حركة تغيير واقع الريف المصري، وإعادة رسم خريطة مصر، التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح أيقونة البداية للجمهورية الجديدة، وتعريف الشباب بما يستهدفه البرنامج القومي العملاق «حياة كريمة» في تنمية الريف المصري وتطوير بنيته التحتية وتحسين الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن المصري، مطالبهم بضرورة أن يصبحوا سفراء وممثلين لزملائهم الطلاب ليكونوا شهداء على التغيير ومسئولين على نقل رؤية وتجربة التغيير التي تحدث على أرض الواقع بقرى محافظة قنا إلى زملائهم ومختلف طوائف المجتمع.

محافظ قنا وطلاب معهد خدمة الاجتماعية يتفقدوا حياة كريمة

واستمع الطلاب لشرح تفصيلي من محافظ قنا حول أهمية هذه المشروعات ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى، مؤكدًا أن مبادرة «حياة كريمة»، بمثابة أضخم مبادرة إنسانية في تاريخ الدولة المصرية.

محافظ قنا وطلاب معهد خدمة الاجتماعية يتفقدوا حياة كريمة

وأضاف «الداوادي» بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة استهدفت تنفيذ 724 مشروعًا بـ87 قرية و722 تابعًا، بمحافظة قنا يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن، أي ما يعادل 43% من تعداد سكان المحافظة، مؤكدًا أن هذه المشروعات بعد اكتمالها سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة المواطنين بما يضاهى مستوى الحياة في المدن، وهو ما سوف يعطى مردود إيجابي لدى المواطنين تقديرًا لجهود الحكومة نحو توفير الحياة الكريمة للمواطنين في قرى الريف المصري.

محافظ قنا وطلاب معهد خدمة الاجتماعية يتفقدوا حياة كريمة

وتفقد محافظ قنا والطلاب التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات الحكومية ومجمع الخدمات الزراعية ومركز تنمية الأسرة والطفل ووحدة صحة الأسرة «المشروع الأوروبي» ومبنى نقطة إسعاف والمركز الطبي بقرية المراشدة ومدرسة القلمينا للتعليم الأساسي ومركز الطفولة والأمومة بقرية القلمينا بمركز الوقف ضمن المشروعات التنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها بمركز الوقف.