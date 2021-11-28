معين الشعباني يعلن تشكيل المصري لمواجهة ريفرز النيجيري

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أعلن التونسي معين الشعباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ريفرز يونايتد النيجيري في المباراة التي تقام في الخامسة بتوقيت القاهرة بستاد انيمبا النيحيري في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشر.

جاء تشكيل فريق المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: حجاج عويس، اسلام صلاح، عمرو موسى، احمد شديد.

خط الوسط: حسن على، ايزي ايمكا، فريد شوقي، محمد عنتر، محمد جريندو.

خط الهجوم: اوستين اموتو.

وضمت دكة البدلاء كلا من: محمد شحاته، اسلام عطية، زياد فرج، حسين رجب، كريم علاء.