بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

★ ★ ★ ★ ★

يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الأحد 28-11-2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ينطلق اللقاء الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة - مصر - السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة - السعودية - الثامنة والنصف بتوقيت دبي - الإمارات.

من المقرر أن يتم إذاعة اللقاء على شكبة قنوات بين سبورتس القطرية، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 28-11-2021 اضغط هنــــا 1

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج اليوم الأحد 28-11-2021 اضغط هنــــا 2

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول أمس وقبل مباريات اليوم الأحد 28-11-2021 اضغط هنــــــا

حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: سيلفا - كريستينسن - روديجير.

خط الوسط: رييس جيمس - جورجينهو - كانتي - الونسو.

خط الهجوم: ماونت - لوكاكو - بوليسيتش.

اقرأ أيضًا:

موعد حفل الكرة الذهبية «البالون دور» أفضل لاعب في العالم .. رابط التصويت لـ محمد صلاح

أول تعليق من ليفربول على احتضان محمد صلاح مشجعًا اقتحم ملعب مباراة أنجولا (فيديو)

ملخص مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي .. وهدف محمد صلاح (فيديو)

ليفربول عن هدف محمد صلاح في أرسنال: «مهارة استثنائية وإنهاء عظيم» .. فيديو

حراسة المرمى: دي خيا.

الدفاع: لوك شو - ماجواير - ليندولف - بيساكا.

الوسط: ماكتومناي - ماتيتش - برونو فيرنانديز.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - راشفورد - سانشو.