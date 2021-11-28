«أوميكرون» يواصل الهجوم.. إسرائيل ترفع العلم الأحمر وأستراليا تعلن إصابة ملقحين بالكامل

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سارعت حكومات العالم الأحد لاحتواء المتحور الجديد لفيروس كورونا المعروف باسم «أوميكرون» والذي يحتوي على نسخ عديدة.

وأثار المتحور الجديد الشكوك حيال الجهود العالمية الرامية إلى احتواء الوباء جراء المخاوف من أنه شديد العدوى، ما أجبر العديد من الدول على إعادة فرض تدابير لم تكن تتوقع العودة إليها.

وأعلنت دول عدة فرض قيود على السفر من جنوب إفريقيا، حيث اكتشف «أوميكرون» أول مرة، بما فيها قطر والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والكويت وهولندا، حسب تقارير لوسائل إعلام عالمية اليوم الأحد.

في حين يسابق العلماء الزمن لتحديد التهديد الذي يمثّله المتحور الجديد، خصوصا بشأن إن كان بإمكانها الالتفاف على اللقاحات المطورة حاليا.

وأغلقت إسرائيل حدودها أمام المواطنين الأجانب فيما سجلت أستراليا أول إصابة على أراضيها بـ«أوميكرون».

بينما علقت أنجولا اليوم الرحلات الجوية مع جيرانها في المنطقة لمنع تفشي «أوميكرون»، وفق ما أعلنت ناقلتها الوطنية.

وبدأ «أوميكرون» ينتشر في عديد من دول العالم من هولندا مرورا بهونج كونج وأستراليا، حيث أعلنت سلطات سيدني اكتشافها أول مرة لدى مسافرين قدما من جنوب القارة الإفريقية خضعا لفحص كوفيد بعد وصولهما إلى سيدني.

يأتي وصول المتحور «أوميكرون» الجديد بعد شهر من رفع أستراليا الحظر المفروض على سفر مواطنيها إلى الخارج من دون إذن، فيما من المقرر أن تفتح البلاد حدودها أمام العمال والطلاب القادمين من الخارج بحلول نهاية العام.

وذكرت السلطات أن المصابين ملقحين بالكامل ووصلا في اليوم ذاته الذي أعلنت فيه كانبيرا حظر الرحلات القادمة من تسع دول إفريقية، بينها جنوب إفريقيا وزيمبابوي.

في حين كانت إسرائيل «الأكثر تشددا» في إجراءاتها إذ أعلنت اليوم إغلاق حدودها أمام جميع الأجانب في مسعى للحد من تفشي الفيروس، في قرار يأتي بعد أربعة أسابيع فقط من إعادة فتح حدودها أمام السياح في أعقاب إغلاق طويل جراء كوفيد-19 .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: «نرفع العلم الأحمر»، في دلالة على درجة الخطر المرتفعة، مضيفا أن بلاده طلبت 10 ملايين وحدة من معدات إجراء فحوص كوفيد «بي سي آر» لمكافحة أوميكرون «البالغ الخطورة»

ومن المقرر أن يخضع الإسرائيليون لفحص «بي سي آر» ولحجر مدته ثلاثة أيام إذ كانوا ملقّحين ضد فيروس كورونا وسبعة أيام إن لم يكونوا تلقوا التطعيم، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وفاجأت السرعة التي أغلقت فيها الحكومات حدودها كثيرين، فتدفق مسافرون إلى مطار جوهانسبرج على أمل الصعود على متن آخر الرحلات إلى الدول التي فرضت قيودا مفاجئة على السفر.

وفي هولندا، ثبتت إصابة 61 راكبا بالفيروس بعدما وصلوا على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا.

وذكرت مراسلة «نيويورك تايمز» المتخصصة بالشؤون الصحية ستيفاني نولين أن مسافرين بينهم رضع احتشدوا بانتظار خضوعهم إلى الفحوص، فيما «لم يضع نحو ثلثهم كمامات أو اكتفوا بتغطية أفواههم فحسب».

وأدى اكتشاف «أوميكرون» إلى إعادة إحياء الانقسامات الجيوسياسية التي فاقمها الوباء فسارعت الولايات المتحدة للإشادة بشفافية جنوب إفريقيا في الإعلان عن المتحور الجديد، في تنديد مبطن بطريقة تعامل الصين مع المعلومات بشأن ظهور الوباء، حسب وكالة أنباء فرانس برس .

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت «بعلماء جنوب إفريقيا لتعرّفهم السريع على المتحورة أوميكرون وبحكومة جنوب إفريقيا لشفافيتها في مشاركة هذه المعلومات، والتي ينبغي أن تكون مثالا يحتذى به للعالم بأسره».

لكن جنوب إفريقيا اشتكت من فرض تدبير حظر سفر «قاسية» وغير منصفة لأنها كانت أول بلد يرصد المتحورة، التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها «مقلقة».

وقالت وزارة خارجية جنوب إفريقيا «يجب الثناء على العلم المتميز وعدم معاقبته».