طالبه بالانصراف من أمام منزله.. مقتل عاطل في مشاجرة بالقليوبية

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لقى شخص حتفه في مشاجرة مع آخر بمنطقة عزبة رستم في شبرا الخيمة دائرة قسم ثان في القليوبية، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وألقي القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، إشارة من المستشفى بوصول شخص مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذى وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، وأثناء إسعافه لقي حتفه.

تم إخطار اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فرق بحث وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف «س خ أ»، 37 سنة، عاطل، أمام منزل شخص يدعى «م ع» 29 سنة، عاطل، طالبه بالانصراف بعيدا من أمام المنزل فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، فقام الثاني بالتعدى على الأول بسلاح أبيض «مطواة» محدثا إصابته بجرح طعني بالفخذ الأيمن وقطع بالشريان الفخذي وجروح قطعية بالفخذ الأيسر، ولقي حتفه أثناء إسعافه، وألقي القبض على المتهم وأحيل للنيابة فأمرت بحبسه وصرحت النيابة بدفن الجثة.