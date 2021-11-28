«المسرح فضاح» يشعل معركة كلامية بين الإعلامية منى عبدالوهاب والفنانة بشرى

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شنت المذيعة منى عبدالوهاب، مقدمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في نسخته الـ43، هجومًا عنيفًا على الفنانة بشرى، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كانت الفنانة بشرى، قد كتبت على صفحتها على «فيسبوك»: «للمسرح حضور وكاريزما خاصة جدًا ياسادة.. الخشبة قاسية جدا ومتشيلش أي حد مش قدها.. اه والله.. لذلك دونًا عن كل أنواع الفنون».

وأضافت: «المسرح فضاح لإنه وسيط شديد الخصوصية والحساسية.. حاجة كدة زى ميكروفون الإذاعة راخر فضاح، لو الصوت مش صادق عمره ما هيوصل».

مما دعا المذيعة منى عبدالوهاب، إلى عمل شير لبوست «بشرى» وردت قائلة: «وحضرتك طبعًا فنانة قديرة وسايبة على خشبة المسرح أثر فني رائع، سواء في الغناء أو في التمثيل، أعتقد إني على الأقل شاطرة في تقديم نوعية برامجي، تميزت على الأقل في شئ واحد، ودا أفضل بكتير من إني أكون بقدم كذا حاجة ولم أتميز في واحدة منهم!».

وقالت: «حضرتك رغم سنوات طويلة من الغناء والتمثيل لا بقيتي مغنية شاطرة ومتميزة ولا بقيتي ممثلة شاطرة ومتميزة، ودا طبعاً بفضل الصدق والكاريزما».

واختتمت منى: «لعل مواقفك السابقة تجاه الفنان محمد رمضان وكليب الكوبرا خير دليل على الفارق بين مجتمعات تبني الإنسان وتدعم الفاشل حتى ينجح، وبين مجتمعات تحاول هدم كل إنسان يريد أن ينجح».