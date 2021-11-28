معركة العقول.. انطلاق البطولة الأفريقية والعربية للبرمجة لطلاب الجامعات والشباب في الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار – بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركات الراعية البطولة الأفريقية العربية للبرمجيات وطرق الحل المنهجي لطلاب الجامعات في دورتها الخامسة والعشرون على مستوى الوطن العربي وقارة أفريقيا ACPC 2021 في مدينة الأقصر - جمهورية مصر العربية، وذلك في الفترة من 03 الى 06 ديسمبر 2021، تحت رعاية أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبوالغيط.

وتعد مسابقة البرمجيات من أهم المسابقات العلمية الدولية المخصصة لطلاب المرحلة الجامعية، ويرجع تاريخ المسابقة إلى عام 1970 عندما نظمت جامعة بيلور في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية أول مسابقة دولية للبرمجيات بهدف تشجيع الطلاب على تطوير مهاراتهم البرمجية واستخدام طرق الحل المنهجي للمشكلات بواسطة الحاسب الآلي، وذلك من أجل مواكبة متطلبات العصر الذي أصبحت فيه لغات البرمجة من الأسس التي ترافقنا يوميا.

ومنذ عام 1970 وحتى الآن يتم تنظيم المسابقة كل عام بإحدى الدول برعاية أفضل الجامعات على مستوى العالم، ودخلت عالمنا العربي عام 1998 عندما احتضنها جامعة الأخوين في المملكة العربية المغربية، وفي عامي 2001 و2002 تكفلت جمهورية مصر العربية باحتضانها أول مرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، ثم تولت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل الدولي تنظيم المسابقة في أعوام 2007 , 2008 , 2009 في الإسكندرية ومن 2013 إلى 2019 في شرم الشيخ ودورة 2020 و2021 في الأقصر لتكون مصر الدولة المضيفة للمرة الرابعة عشر.

ونتيجة النجاح الذي حققته البطولة العربية الأفريقية على مدى الدورات المنعقدة قررت اللجنة الدولية لإدارة المسابقة البرمجية تنظيم أول دورة لمسابقة البرمجيات للوطن العربي وإفريقيا للشباب الناشئين بإدارة البطولة الأفريقية العربية للبرمجة التي انعقدت أول مرة بتاريخ 27/08/2021 على المستوى المحلي لدولة مصر.

من جهته يقول الدكتور محمد فؤاد المدير التنفيذي للبطولة إن فكرة المسابقة تعتمد على تنمية قدرات الطلاب على استخدام طرق الحل المنهجي للمشكلات وخوارزميات الحاسب والعمل الجماعي لحل المشكلات عن طريق كتابة برنامج لحلها بأفضل طريقة في أقل وقت ممكن ويتكون كل فريق من 3 طلاب ومدرب، وطالبين ومدرب لكل فريق من فرق الشباب الناشئين.

وخلال فترة المسابقة يعمل فريق الطلاب بشكل جماعي لحل أكبر عدد من المسائل المطروحة ومحاولة ايجاد أفضل الحلول لها باستخدام خوارزميات الحاسب في أقل وقت ممكن باستخدام جهاز حاسب آلي واحد مخصص لكل فريق خلال فترة المسابقة والتي تستمر لمدة 5 ساعات متواصلة ويتم تقييم المسائل بواسطة لجنة تحكيم باستخدام برامج آلية للتأكد من الحلول الصحيحة وتحديد عدد النقاط لكل مسالة.

وتعتبر البطولة الأفريقية العربية هي المسابقة المؤهلة للاشتراك في المسابقة الدولية ICPC، وللوصول إلى البطولة الافريقية العربية لشباب الجامعات يتم تنظيم أكثر من 76 مسابقة محلية تقام على مستوي الجامعات من دول قارة أفريقيا والوطن العربي، وتتنافس الفرق الفائزة على مستوى كل جامعة في مسابقة اقليمية ليتأهل منها الفرق الفائزة الى البطولة الافريقية العربية، وبلغ عدد المشاركين في المسابقات المحلية لشباب الجامعات في دورة 2021 اكثر من 15 الف مشارك يمثلون 3000 فريق على مستوى افريقيا والوطن العربي – وأقيمت المسابقات المحلية بكل من الدول الآتية – المغرب، تونس، الجزائر، مصر، السودان، اثيوبيا، انجولا، بنين، بوركينا فاسو، ساحل العاج، توجو ، نيجيريا ، قطر ، الكويت ، سلطنة عمان ، البحرين ، لبنان ، فلسطين ، سوريا ، و الاردن – والمسابقات المحلية تؤهل الفرق للمشاركة في التصفيات النهائية للبطولة الإفريقية العربية والتي ستقام بمدينة الأقصر هذا العام والتي يشارك بها أفضل 150 فريق من أصل 3000 فريق شارك في المسابقات المحلية منهم 45 فريق من جمهورية مصر العربية.

أما بالنسبة لمسابقة الشباب الناشئين قامت إدراة البطولة الأفريقية العربية للبرمجة بتنظيم المسابقات المحلية التي شارك فبها 75 فريقا على مستوى كل من مصر بمشاركة 69 فريق، المغرب 4 فرق وقطر فريقين، تأهل منهم للبطولة العربية الإفريقية 21 فريقا منهم فريقان سيشاركان في موقع دولة قطر و19 فريق سيشارك في الموقع الرئيسي للبطولة المنعقدة في الأقصر منهم 12 فريقا من مصر.

وبسبب جائحة الكورونا أصبح اللقاح ضرورة حتمية للاشتراك في المسابقة ويدخل ذلك ضمن خطة الاجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس، مما جعل السفر متاحا لمعظم الدول المشاركة خلافا للعام الماضي وتسهيلا على الطلاب المشاركين في المسابقة من الدول التي لم تخفف اجراءات السفر نتيجة الاجراءات الاحترازية سيتم مشاركتهم عن طريق الإنترنت في كل من قطر وغرب افريقيا والكويت، بشكل متوازي مع البطولة المقامة في مصر.

وتنعقد المسابقة على مدار 4 أيام، في اليوم الأول وصول الفرق والتسكين في الفندق، وفي اليوم الثاني حفل الافتتاح للترحيب بالضيوف والمتسابقين تليها المسابقة التجريبية للطلاب داخل قاعة المسابقة للفرق المشاركة يتيح لهم التعرف على اماكن جلوسهم والتأكد من سلامة الكمبيوتر الخاص بكل فريق والتدريب على نماذج امتحانية لمدة ساعتين، ثم استراحة غداء بعدها رحلة ترفيهية للمشاركين برحلة نيلية الى معبد الكرنك وبعدها العودة الى الفندق للعشاء والمشاركة في الفعاليات التي يقيمها الرعاة الرسميين للطلبة.

في اليوم الثالث تنعقد المسابقة لمدة خمس ساعات متواصلة تتنافس فيها الفرق على حل مجموعة من المسائل التي تعبر عن مشاكل متنوعة من حيث التطبيق ودرجات الصعوبة، ويقوم كل فريق باختيار أفضل الطرق وأسرعها لحل أكبر عدد من المسائل بدون أخطاء في أقل وقت باستخدام لغات البرمجة المختلفة (Python-Java-C/C++) تنتهي بعدها المسابقة بحفلة ختام تتضمن عشاء وإعلان النتائج و اسماء الفرق المتأهلة للمسابقة الدولية ICPC وفي اليوم الرابع رحلات استكشافية للبر الغربي وزيارة اشهر المعابد الفرعونية بمدينة الاقصر.

وتتحدد ترتيب الفرق من خلال احتساب مجموعة من النقاط لكل فريق تعتمد على عدد المسائل المحلولة والمدة الزمنية الاسرع التي تم فيها ارسال الحل للجنة التحكيم، وعدد مرات الإجابات غير الصحيحة. ويتم تأهيل الفرق الفائزة مباشرة الى المسابقة الدولية وكذلك يتم تتويج الفرق الفائزة مستوى كل إقليم مثل اقليم بلاد الشام – اقليم المغرب العربي _وادي النيل –غرب افريقيا – جنوب افريقيا – دول الخليج العربي، ومنذ بداية المسابقة شاركت العديد من الفرق المصرية ووصلت الى المسابقة العالمية مرات عديدة منها عام 2017 من جامعة الاسكندرية بعد حصوله على المركز الاول وعام 2016 من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعد حصوله على المركز الاول.

تستمر المسابقة في اثبات دورها بإبراز المواهب الفكرية للشباب المتسابقين من خلال اجواء المنافسة التي تخلقها المسابقة التي تشجع الاجيال القادمة في تحسين مهاراتهم الابداعية والفكرية في البرمجة والعمل الجماعي وقدرتهم في الابتكار تحت ضغوط الوقت المتاح في حل المشاكل باستخدام المنطق والتخطيط والتحليل الانسب ووضع الاستراتيجية الأمثل، ويعمل الفريق المشارك في المسابقة على تحديد درجة صعوبة المسألة المطروحة واستنباط متطلبات الحل وتصميم أسلوب الاختبار تمهيدا لبناء البرمجية الخاصة بإتمام حل المسألة في الوقت المتاح مما يشكل تحديا واضحا للقدرات الذهنية لحل المشكلات باعتبارها حاجة ماسة لبناء مستقبل مصر والعالم العربي اضافة الى انها تشكل ملتقى عالمي للشباب من مختلف البلدان العربية و الافريقية للتبادل الفكري والثقافي و انشاء صداقات فيما بينهم ,وقد تشكل بالنسبة للكثير من المشاركين بداية حياتهم المهنية حيث تتنافس كبرى الشركات العالمية على استقطابهم، من أشهر المشاركين في المسابقة من الوطن العربي المهندس محمد عبد الوهاب الفائز بجائزة اهم المدربين في العالم ولم يسبقه اليها الا 20 شخص منذ عام 1970 ومن الولايات الامريكية المتحدة مارك زوكربيرغ مؤسس برنامج التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرهم.

لا تعد البطولة البرمجية غاية ترفيهية فحسب الشباب المشاركون في المسابقات العلمية يتميزون بموهبة فكرية فريدة في مجال التكنولوجيا والتي اصبحت جزءً لا يتجزأ من ضرورات الحياة اليومية والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهذا ما اثبتته فترة جائحة الكوروناcovid-19 حيث أصبح التعامل مع التكنولوجيا وتعلمها ضرورة ملحة لقضاء معظم الاحتياجات الحياتية. والجدير بالذكر ان مسائل المسابقة تم وضعها بواسطة مجموعة لجنة تجكيم جميع أعضائها ممن سبق لهم الاشتراك في المسابقة الأفريقية العربية ACPC في الأعوام الماضية والذين يعملون الآن في كبريات شركات تكنولوجيا المعلومات مثل جوجل، فيسبوك، أمازون، بوكينج، وميكروسوفت وغيرها.

ختاما تعد المسابقة أقدم وأكبر مسابقة دولية في مجال برمجة الحاسب، ومنذ بدايتها شارك بها ما يزيد عن 350 ألف متسابق من 2430 جامعة حول العالم، ساهمت بتغيير مستقبل العديد من المبرمجين وتحفيزهم لابتكار فكر مختلف خارج الصندوق يترك لهم اثر في تاريخ البرمجة مؤمنين بمقولة ستيف جوبز "هيا بنا نخترع شيئا جديدا في الغد بدلا من القلق بشأن ما حدث بالأمس".