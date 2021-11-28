محافظ الجيزة يتفقد أعمال الرصف والنظافة والتطوير بشارع ترعة الزمر (صور)

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأحد، شارع ترعة الزمر بدءًا من نصر الدين وحتى شارع الدكتور، لمتابعة الحالة العامة للنظافة بالطريق، وأعمال الرصف التي تم تنفيذها، وذلك استكمالا للمتابعات الميدانية التي يجريها المحافظ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات الخاصة برصف وتطوير الطرق ورفع الإشغالات.

وتققد محافظ الجيزة أيضًا مطالع ومنازل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، مشددًا على رفع كل تجمعات الرتش ومخلفات ونواتج الأعمال المتواجدة أسفل المحور بالتتسيق مع الجهات المعنية، كما شدد على رئيس هيئة النظافة بتكثيف دوريات رفع المخلفات ومتابعة أداء الشركات المكلفة بجمع المخلفات، كما وجه المحافظ بطلاء الأسوار المطلة على الطريق والمنشآت الحكومية الواقعة بمسار الشارع لكي يتكامل المظهر الحضاري للطريق.

وتابع المحافظ أعمال رفع كفاءة عددًا من الشوارع المتفرعة من طريق ترعة الزمر ومجهودات إنشاء ورفع كفاءة أرصفة المشاه، موجهًا رئيس حي العمرانية بسرعة الإنتهاء من الأعمال، كما تابع المحافظ أعمال تنسيق وتجهيز الدورانات الواقعة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق العمرانية، موجهًا برفع كفاءتها ورصفها لتسهيل حركة سير المركبات واستغلال عددًا من الساحات الفارغة بعد تمهيدها واستغلالها كساحات انتظار للسيارات.

ووجه محافظ الجيزة خلال الجولة بشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات للباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية بشارع مستشفى الصدر مع إجراء متابعه دورية لضمان عدم تكرار عودة الإشغالات.

وشملت جولة المحافظ تفقد محيط كباري المشاه بطريق ترعه الزمر أمام خاتم المرسلين، موجهًا برفع كفاءة النظافة بمحيطها.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمود فوزي، السكرتير المساعد، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، ومحمد نور، رئيس حي العمرانية، وطه عبدالصادق، رئيس حي جنوب.