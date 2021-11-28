الناخبون صوَتوا له تنفيذا لرغبته الأخيرة.. هندي يفوز في الانتخابات بعد وفاته بأسبوعين

★ ★ ★ ★ ★

فاز مواطن هندي متوفى يدعى سوهان مورمو، في انتخابات «بانشيات» الذي أجريت الأربعاء الماضي، في واقعة مأساوية كوميدية.

ووفقًا لموقع «indiatimes»، فاز سوهان مورمو، في إحدى القرى الواقعة بالقرب من ولاية باتنا الهندية، حين كان المسؤولون يسلمون الشهادات إلى المرشحين الذين فازوا في الانتخابات التي أجريت في 24 نوفمبر.

وقالت إحدى المسؤولات عن الاستطلاع: «عند الاستفسار عن مورمو، تبين أنه توفي في 6 نوفمبر، وذلك قبل أكثر من أسبوعين من إجراء التصويت».

وأَضافت: «لا يمكن إصدار شهادة الفائز لأي شخص، وسنقدم طلب بإلغاء الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة».

وقال أحد أفراد عائلة الفائز الراحل، الذي هزم منافسه بـ28 صوتًا، إن الفوز في الانتخابات كان آخر رغبة للمتوفى الذي كان مريضًا، لذلك التزموا الصمت ولم يبلغوا عن وفاته.

وأضاف أن «أهل القرية أيضًا التزموا الصمت ولم يبلغوا عن وفاته، كما أعطوا أصواتهم له تكريمًا لرغبته الأخيرة».