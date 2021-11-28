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وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الاحد، على تقـارير اللجنـة المشـتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتـب لجنة الخطة والموازنة، عن قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصـر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وأطراف أخـرى، الموقعة بتاريخ 11/ 11/ 2021.

كما وافق على قـرار رئيس جمهورية مصـر العربيـة رقـم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصـر العربيـة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول، الموقعـة بتاریخ 11/ 11/ 2021.

ووافق ايضا على قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثماربين جمهورية مصر العربية متصـرفة مـن خـلال وزارة الماليـة وبنـك أبـو ظبـي الأول وآخـرون، الموقعة بتاريخ 11/ 11/ 2021.

كما وافق قـرار رئيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 562 لسنة 2021بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرون، الموقعة بتاريخ 11/ 11/ 2021.