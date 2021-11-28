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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب الصف الثالث الاعدادى( الشهادة الاعدادية)، المقرر اذاعتها على قناة مدرستنا من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب المرحلة الإعدادية باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 2 على التردد 10777، من خلال الجداول التالية:

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2