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تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة «مدرستنا 2»

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تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة «مدرستنا 2» تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة «مدرستنا 2»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد عرض البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب الصف الثالث الاعدادى( الشهادة الاعدادية)، المقرر اذاعتها على قناة مدرستنا من 29 نوفمبر حتى 5 ديسمبر 2021 بالإضافة إلى مواعيد الإعادة.

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر متابعة البرامج التعليمية الخاصة بمناهج طلاب المرحلة الإعدادية باللغة العربية مع الإعادة، على قناة مدرستنا 2 على التردد 10777، من خلال الجداول التالية:

تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2
تعرف على جدول البرامج التعليمية لطلاب الشهادة الإعدداية على قناة مدرستنا 2

المصرى اليوم