الأنبا باخوم يلتقي بطريرك السريان الكاثوليك ‏

★ ★ ★ ★ ★

التقى البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مع الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك، بمساكن شيراتون.

رافق بطريرك السريان الكاثوليك خلال الزيارة المطران مار إفرام يوسف عبا، رئيس أساقفة بغداد، وأمين سر السينودس المقدس للسريان الكاثوليك، والمطران مار يعقوب إفرايم سمعان، النائب البطريركي في القدس والأراضي المقدسة والأردن، والمدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة والنيابة البطريركية في السودان للسريان الكاثوليك، والمطران مار أثناسيوس فراس دردر، النائب البطريركي على البصرة والخليج العربي للسريان الكاثوليك، والأب حبيب مراد، أمين السر ببطريركية السريان الكاثوليك، والقيم البطريركي العام، والأب مانولو، راعي كاتدرائية سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر بالقاهرة، والأب سعيد مسوح، نائب مدير إكليريكية سيدة النجاة في دير الشرفة، وقيم دير الشرفة، والأب شفيق، والأب سالفاتوري.

يأتي هذا اللقاء في إطار زيارة البطريرك مار إغناطيوس لمصر خلال هذه الفترة، لتفقد الأحوال الرعوية لكنيسة السريان الكاثوليك بمصر. وخلال اللقاء، تطرق الحديث إلى الأحوال الخاصة بطائفة السريان الكاثوليك بمصر، وكذلك البلدان التي تتواجد فيها الطائفة، ولا سيما في سوريا، والعراق، ولبنان.

الجدير بالذكر أن صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، كان قد استقبل صباح أمس، غبطة البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان، وذلك بالمقر البطريركي بكوبري القبة.