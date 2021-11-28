ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، الأحد، من ضبط عناصر تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية قيام شخصين لهما معلومات جنائية بمحافظة الدقهلية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المغافلة متخذان من دوائر أقسام ومراكز شرطة ثان المنصورة وميت غمر والجمالية والسنبلاوين والمنزلة ودكرنس مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب 10وقائع وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيئ النية 4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية تم ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.