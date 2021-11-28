تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

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اختتم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد أمس السبت استعداداته لمواجهة نظيره تشيلسي في مباراة قمة الدوري الإنجليزي الممتاز المرتقبة بين الفريقين.

وتنطلق المباراة بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد 28 نوفمبر، عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش العالمي.

وتأتي المباراة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، وتقام على أرض ملعب البلوز ستامفورد بريدج في العاصمة لندن.

وينتظر أن يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: أليكس تيليس وهاري ماجواير وليندلوف وارون بيساكا.

في خط الوسط: ماكتوميناي وماتيتش وبرونو فيرنانديز.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد وجادون سانشو وكريستيانو رونالدو.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر تشيلسي جدول البريميرليج برصيد 29 نقطة.