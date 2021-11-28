القضاء الإداري يصدر قرارا نهائيا بشأن «شطب محمد رمضان من نقابة الممثلين»

★ ★ ★ ★ ★

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق بعدم قبول الدعوي المطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية نهائيا ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل وعدم منحه أي تصاريح لمزاولتها.

كان طارق محمود المححامي قد أقام الدعوي وإختصم فيها كل من محمد رمضان وأشرف زكي نقيب الممثلين، وقال فيها أن الأونة الأخيرة أظهرت فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان، تؤدي أدوارا فنية تحرض على ارتكاب أعمال العنف والبلطجة، وتدعو لشيوع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب المصري، وهو ما ظهر جليا في تقليد مجموعة منهم لبعض الممثلين في طريقة حمل للسلاح وارتكاب أعمال العنف والبلطجة في أعماله الفنية.

وأضافت الدعوي أن الأعمال الفنية التي يقوم بها الممثل محمد رمضان تفتقد لأبسط المعايير المهنية والفنية لتقديمها مثالًا مشوهًا وسيئا للشباب المصري، وتمثل انحدارا فنيا وأخلاقيا، وهو ما يمثل انحدار الفن المصري، الذي طالما وقف سندًا للدولة المصرية مدافعا عن مبادئها، أما ما يقدمه البعض من أعمال فنية، فإنها ترسخ لخلق جيل مشوه أخلاقيا.