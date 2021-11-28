الكرة الذهبية.. صلاح يبتعد وميسى الأقرب وصراع شرس بين بنزيما وليفا وجورجينيو

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية والمقرر اقامته غدا الإثنين، بالعاصمة الفرنسية باريس، للكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم لعام 2021.

وكشف الصحفي الإسباني، جوسيب بيدرول، هوية الفائز بالكرة الذهبية، وأكد بيدرول، على حسابه في موقع «تويتر»، أن نجم باريس سان جيرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي سيفوز بالجائزة التي تقدمها مجلة «فرانس فوتبول»، للمرة السابعة في تاريخه.

ويتنافس 30 مرشحا للفوز بالجائزة أبرزهم محمد صلاح ، ليونيل ميسي، برونو فيرنانديز، لوكا مودريتش، جورجيو كيليني، نجولو كانتي، إيرلينج هالاند، هاري كين، كريم بنزيما، جيانلويجي دوناروما، رحيم ستيرلينج، كيفين دي بروين، نيمار، لاوتارو مارتينيز، روبيرت ليفاندوفيسكي، جورجينو، روميلو لوكاكو، كريستيانو رونالدو، جيرارد مورينو، فيل فودين، كيليان مبابي، لويس سواريز.

- صورة أرشيفية

ويعد من أبرز المرشحين وبقوة هذا العام نجم المنتخب الوطنى ونجم ليفربول، الفرعون المصرى محمد صلاح، الذي يقدم مستويات وأداء مبهرا مع ليفربول وتحديدا طوال عام 2021، ووصل الأمر أن طالب بعض نجوم كرة القدم بمنح صلاح الكرة الذهبية كونه يستحق التتويج بهذه الجائزة.

محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول حسما في المباريات خلال السنوات الأخيرة، بل إنه أكثر لاعبي ليفربول من ناحية تسجيل الأهداف هذا الموسم، بعدما تمكن من تسجيل 11 هدفا حتى الآن، وضعته في صدارة هدافي البريميرليج برصيد 11 هدفا، بفارق 4 أهداف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي سجل 7 أهداف بجانب زميله ساديو ماني، الذي أحرز 7 أهداف أيضا.

كما قدم 7 تمريرات حاسمة، كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدورى الإنجليزي حتى الآن، بالتساوي مع أرنولد، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

لكن ما يقلل من فرص حصول صلاح على الكرة الذهبية هو عدم فوزه بأى بطولة هذا الموسم سواء مع المنتخب الوطنى أو مع ناديه ليفربول، فيما استطاع منافسوه الأبرز تحقيق بطولات على مستوى الفرق والمنتخبات.

ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني

ويعد ميسى الأقرب للحصول على الجائزة، حيث إنه سجل 41 هدفا و14 تمريرة حاسمة، كما حقق الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا مع برشلونة، وفاز ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين.

- صورة أرشيفية

كما أن روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ، سجل 64 هدفا 10 تمريرات حاسمة، وفاز بلقب الدوري الألماني، وكأس السوبر الألماني وكأس العالم للأندية.

ليفاندوفيسكي - صورة أرشيفية

بالإضافة إلى جورجينيو، لاعب وسط تشيلسي، ساهم في فوز البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، بعد تسجيله 8 أهداف و3 تمريرات حاسمة مع تشيلسي، كما فاز ببطولة الأمم الاوروبية «يورو» 2020 مع إيطاليا.

جورجينيو - صورة أرشيفية

كما أن كريم بنزيما احد المرشحين، قام بتسجيل 42 هدفا وصناعة 14 مع ريال مدريد، بجانب فوزه بلقب دوري الأمم الأوروبية مع منتخب فرنسا.