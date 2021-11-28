انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لطلاب الأول الإعدادي في الوادي الجديد

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأحد، على إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سى، لطلاب الصف الأول الإعدادي، وذلك من داخل مدرسة الفتح الإعدادية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريحات له، الأحد، إن ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وحرص الدولة المصرية على صحة الطلاب في إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سي.

وأوضح انه تم الإطمئنان على إجراءات الفحوصات الطبية والإطمئنان على الوضع الصحي للطلاب وكل الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأشار «حسن»، إلى أنه يتم متابعة العمل بجميع مدارس المرحلة الإعدادية بالإدارات التعليمية المختلفة، ويتم تذليل كل العقبات والمشكلات.