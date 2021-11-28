أسطورة مانشستر يونايتد يكشف عن هوية الفائز بالكرة الذهبية

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كشف أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق ونجم منتخب فرنسا بارتيس إيفرا عن هوية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عن العام الحالي 2021.

ويقام غداً الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس على مسرح دو شاتليه حفلاً كبيراً للكشف عن اسم اللاعب المتوج بالجائزة من بين 30 لاعباً تم الإعلان عن تنافسهم على اللقب هذا العام منذ فترة.

وفي بادرة كشفت عن اسم اللاعب المتوج بالجائزة الذهبية قام أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق باتريس إيفرا بتهنئة ليونيل ميسي على فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وكتب باتريس إيفرا عبر حسابه الرسمي على شبكة إنستجرام اليوم الأحد: تهانينا لميسي بعد فوزه بكرة ذهبية جديدة.

باتريس إيفرا - صورة أرشيفية

وكشفت الكثير من التسريبات في الساعات الماضية عن أن ليونيل ميسي هو الذي سيتوج بالكرة الذهبية هذا العام.