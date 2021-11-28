كورال وعروض سينمائية احتفالا بأعياد الطفولة داخل قصر ثقافة المنيا

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في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة قدم فريق كورال الأطفال بقصر ثقافة المنيا، بالتعاون مع النادي الرياضي، عرض فني وكوكتيل من الأغاني الفردية والجماعية، منها «كلنا جيش وشر طه، بسبوسة غناء، أبوالفصاد، الشمس البرتقالي، بحبك يا بلدي، غنيلى شوي شوي، ويا العروسة»، وذلك من تدريب الفنان المايسترو عصام الشاذلي، كما قدم القصر عرض لأفلام رسوم متحركة، وفيلم وثائقي، وهو مستقبل مشرق، ويتحدث عن المشروعات التنموية في مصر وفيلم كرتون عم جمال الزبال، ومناقشة الأطفال في الدروس المستفادة من الأفلام، وذلك مع طلاب مدرسة الفتح الابتدائية.

كما عقد نادي أدب قصر ثقافة ملوي، اللقاء الأسبوعي لأدباء ملوي، لمناقشة رواية «لكنه جسدي»، فاطمة محمد أدار اللقاء الشاعر محمد سيد عمر رئيس نادي الأدب، والشاعر إبراهيم البرديسي، وبحضور نخبة من الأدباء والمبدعين.

كما أقام بيت ثقافة شركة النيل، محاضره تثقيفية بعنوان «الثقافة، وأهميتها في نشر الوعي لدى المجتمع المصري»، وذلك بمدرسة دماريس الإعدادية، حاضرها الشاعر مختار عبدالفتاح، وتحدث فيها عن الدور الفعال الذي تلعبه العوامل الثقافية في بناء مجتمع واعى، بما يدور حوله من أحداث هامه، وكيفية التعامل معها في جميع المجالات، سواء أن كانت اجتماعيه وثقافية وسياسية واقتصادية وغيرها، من العوامل المحيطة بالفرد داخل المجتمع المصري

أقيمت الاحتفاليات تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.