«الفن الشعبي».. مسابقة تشكيلية بفرع ثقافة جنوب سيناء

★ ★ ★ ★ ★

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة جنوب سيناء بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، مسابقة في الفن التشكيلي بعنوان «الفن الشعبى» بقصر ثقافة طور سيناء، بمشاركة مجموعة من طالبات مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بالطور العاصمة.

وتناولت المسابقة رسومات فنية معبرة عن الفن الشعبي بهدف إحياء التراث الشعبي وتنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء وتأصيل الهوية المصرية.

وتميز عدد من الطالبات منهم منار محمود، شروق طارق، هناء حسن في تصميم رسومات تمثل التراث الشعبى منها «الكف، العين، الجمل»، بحضور مدير عام الثقافة بجنوب سيناء، وإشراف سناء محمد.

يأتي ذلك حرصًا من وزارة الثقافة برئاسة ا د. إيناس عبدالدايم على تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء وتأصيل الهوية المصرية.