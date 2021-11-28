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4 مناطق بدون مخالفات لإجراءات كورونا

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تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات آليا دون مقابل مالي

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...

5a56126d08.jpg الرياض : الوطن
a0ecc7643b.jpg23 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة تترأس المنتدى الحكومي الثالث لجرائم الاتجار بالبشر

ترأس المملكة العربية خلال الفترة 29 - 30 /11/ 2021, المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق...

icon-byline.pngالرياض :الوطن
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

بيت خبرة لتطوير الرقابة على إدارة النفايات

يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يستهدف تطوير وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png23 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية