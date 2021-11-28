4 مناطق بدون مخالفات لإجراءات كورونا
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات...
الرياض : الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ
ترأس المملكة العربية السعودية خلال الفترة 29 - 30 /11/ 2021, المنتدى الحكومي الثالث لمناقشة تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الشرق...
الرياض :الوطن
23 ربيع الثاني 1443 هـ
يعتزم المركز الوطني لإدارة النفايات التعاقد مع بيت خبرة لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع يستهدف تطوير وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش...
الرياض: سليمان العنزي
23 ربيع الثاني 1443 هـ