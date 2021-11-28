عمر كمال يحيي حفلا في تونس

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أحيا المطرب الشعبي عمر كمال حفلا، بتونس، أمس، بصحبة فرقته الموسيقية، وغنى خلال الحفل «بنت الجيران» و«عود البطل»، «هنعمل لغبطيطا»، وضيعنا وعدد كبير من أغنياته.

ويقف عمر ليغني إلى جانب المطربان حمو بيكا وحسن شاكوش الممنوعين من الغناء في مصر، ليغنوا معا في السعودية غدا 29 نوفمبر، على مسرح أبوبكر سالم، في بوليفارد رياض سيتي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وافتتح موسم الرياض في أكتوبر الماضي، تحت شعار: تخيل أكثر، ومن المقرر أن تستمر فعاليات حتى 1 أبريل المقبل، ويضم موسم الرياض هذا العام، مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية والرياضية والفنية.

وكانت نقابة المهن الموسيقية أعلنت قرارًا بمنع 20 شخصًا من مؤدي المهرجانات من الغناء في مصر؛ مما أثار جدلًا واسعًا، ومن أبرزهم: حسن شاكوش، حمو بيكا، مسلم، عنبة، مجدي شطة، الزعيم، سواحة، حمو طيخة.

ومن المقرر أن يحيي عمر كمال حفلين في تركيا أيام ٢ و٥ ديسمبر، القادم.