ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات رقابية بالمنيا

★ ★ ★ ★ ★

أعلنت مديرية التموين بالمنيا عن ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية التي نظمتها المديرية اليوم الأحد، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدى بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم خلال الحملات ضبط 64 مخالفة تموينية منها 55 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- توقف بدون عذر- قضايا متنوعة أخرى)، و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (مجهولة المصدر – قضايا أخرى)، بالإضافة إلى 3 مخالفات في مجال متابعة المواد البترولية.